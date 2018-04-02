PMA desmonta acampamentos e apreende material ilegal de pesca no rio Aquidauana

Durante fiscalização no rio Aquidauana, entre o perímetro urbano de Anastácio até a região da fazenda Anhuma, na operação Semana Santa, a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana apreendeu diversos petrechos de pesca ilegais.

Em vistoria em alguns acampamentos de pescadores na data de ontem, foram encontrados materiais em meio à vegetação e enterrados nas proximidades dos acampamentos. Os responsáveis não foram localizados. Foram recolhidos quatro redes de pesca e três tarrafas. Durante a operação também foram retirados 10 anzóis de galho que estavam armados no rio.

Fiscalizações preventivas dessa natureza são fundamentais para a prevenção à pesca predatória, tendo em vista o grande poder de captura e depredação dos cardumes, dos petrechos proibidos de pesca como esses retirados do rio pelos policiais.

Além disso, há grande dificuldade de deter os autores, pois tais petrechos são armados em curto espaço de tempo e os pescadores não permanecem no rio durante a pesca, fazendo somente a retirada dos peixes, também em tempo bastante curto.