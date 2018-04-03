Homem é suspeito de matar o próprio irmão com facadas em briga

Esdon Figueiredo de Oliveira, de 57 anos, é suspeito de tar matado o próprio irmão, Gerson Figueiredo de Oliveira, 58, a facadas nesta terça-feira. Os dois discutiram, entraram em vias de fato e se atacaram com faca. Os fatos ocorreram na casa da família, em Dourados, no Bairro Canaã III.

Segundo o site Dourados News, o corpo de Gerson foi encontrado no imóvel com diversos ferimentos, porém, nenhum deles seria aparentemente suficiente para causar a morte. Edson, que também se feriu e está internado no Hospital da vida, teria confessado a briga. O caso é investigado.