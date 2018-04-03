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Mulher possivel moradora de Nioaque é presa ao buscar carro com droga na Delegacia

Luiz Guido Junior

Publicado em 03/04/2018 às 07:37

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Interior da lataria do veículo recheada com droga
Droga encontrada e apreendida no carro

A Polícia Civil, através do GENARC -, Grupo Especial de Repressão a Narcóticos/6DRP, coordenado pelo Delegado Rogério Moreira, acaba de prender, na tarde desta quarta-feira (28), em flagrante delito a Sul-mato-grossense Selma Nunes Roas, 25 anos, pela prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, fato ocorrido em Itumbiara.

Segundo a Polícia Civil, ao tomar conhecimento de que uma associação criminosa coordenada por Selma e seu companheiro, estava trazendo drogas do Estado de Mato Grosso do Sul para Goiás, sendo estes entorpecentes mantidos em depósitos em uma chácara no município de Panamá-GO e, posteriormente, distribuídos em Itumbiara, sendo certo que um destes carregamentos chegou na terça-feira (27), em um veículo Citröen C4 Pallas, de cor preta, estava na referida chácara carregado de drogas.

Ocorre que, ao chegarem na zona rural de Panamá -GO, dois indivíduos não identificados de posse de arma de fogo, subtraíram o veículo dos traficantes, sem saberem que o veículo estava carregado de drogas, na fuga, os meliantes notaram a presença da polícia militar e fugiram abandonando o veículo.

Assim, após o veículo ser recuperado e aprendido no pátio da PM, e nada ser encontrado, pois a droga estava oculta na lataria do veículo, a traficante Selma, como se vítima fosse, compareceu na Delegacia de Polícia, com o intuito de reaver o veículo recuperado e, assim, recuperar a droga que estava escondida nos compartimentos do veículo.

Ocorre que, os polícias civis do GENARC, já cientes de que havia drogas escondidas no veículo, aguardaram a chegada da suspeita com a devida documentação para reaver o veículo. Ao promoverem uma busca na lataria do veículo encontraram e apreenderam 40kg de maconha, entorpecentes escondidos em fundo falso, momento em que foi presa em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico cuja pena pode chegar a 25 anos de prisão. Já o companheiro de Selma conseguiu se evadir durante as diligências, no então, já identificado, será indiciado com sua companheira e representado por sua prisão preventiva.

Finalizado o procedimento policial, Selma foi recolhida ao Presídio de Sarandi, onde permanecerá à disposição da justiça. Fonte/Foto: 6ª DRP/Itumbiara

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