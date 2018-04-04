Homem é multado em R$ 3 mil por matar o cachorro a facadas

A Polícia Militar Ambiental (PMA) multou em R$ 3 mil um homem que matou o próprio cachorro a facadas. Os fatos ocorreram no sábado e o autor havia sido denunciado pela sogra. Ele matou o cachorro porque o bicho havia matado o papagaio de estimação.

Depois de ser informada sobre os fatos, ontem PMA foi ao local e realizou a lavratura do auto de infração (multa) referente à infração ambiental, sendo aplicada ao autor a multa. O autuado também responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção.