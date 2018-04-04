Homem invade casa, revira gavetas e foge com dinheiro em Aquidauana

Furto
Autor saiu de residência com rosto coberto por camiseta branca
Uma mulher teve dinheiro furtado na manhã desta quarta-feira, na região do Bairro Serraria, em Aquidauana. O autor invadiu a casa que estava sozinha, revirou gavetas e saiu com o rosto coberto. O valor levado não foi divulgado, mas a quantia seria significativa para a vítima.
Conforme relatado, a moradora disse chegou em casa pela manhã com o dinheiro referente a conta do marido, guardou em uma gaveta no quarto e depois saiu para ir a um comércio. Enquanto retornava, foi informada pela filha que, mora nas imediações, que foi visto um desconhecido saindo do local.
Ao verificar, a mulher notou que a casa e gavetas estavam reviradas e que o dinheiro havia desaparecido. O caso foi encaminhado à Polícia Civil e ainda não há suspeito do crime.
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