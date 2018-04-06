Fazendeiro é multado em R$ 67,5 mil por desmatamento em Bonito

Policiais Militares Ambientais de Bonito realizaram hoje (6) vistoria em áreas desmatadas ilegalmente em uma propriedade rural do município. As áreas de supressão foram verificadas por imagem de satélites. O pecuarista paranaense suprimiu três áreas no total de 55 hectares de vegetação nativa, medidos em GPS e imagens de Drone, sem a licença ambiental.

O infrator, residente em Faxinal (PR), foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 65.700,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. Ele foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.