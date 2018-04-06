Loja de roupas é roubada no Centro de Aquidauana e vítima é amarrada

Loja de roupas localizada na Rua Estevão Alves Correa, no Centro de Aquidauana, foi roubada por um homem na tarde desta sexta-feira. O autor chegou perguntando o preço de vestidos, rendeu a atendente com uma faca, tomou R$ 300 e fugiu. A vítima teve as pernas amarradas.

Conforme apurado, a vítima havia acabado de abrir o estabelecimento depois do almoço, por volta das 13h30, quando o indivíduo, moreno e com 1,70 metro de altura, entrou no local. Ele pediu para ver alguns vestidos para a namorada, mas não prestava atenção nos modelos e nem no preço.

Por este motivo, a atendente, que estava sozinha no local, começou a desconfiar. Mesmo assim ela prosseguiu o atendimento. O desconhecido então pediu para embrulhar para presente e, quando a vítima se aproximou do caixa, ele sacou uma faca e outro objeto parecido com arma e a rendeu.

A mulher foi obrigada a abrir o caixa e a entregar aproximadamente R$ 300. Antes de fugir, ele a amarrou pelas pernas e só depois foi embora. O caso foi denunciado à Polícia Civil. Investigadores estiveram no local e buscam informações que possam levar à identificação do autor.

Colaborou Luiz Guido Jr.

