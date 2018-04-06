Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:31

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Loja de roupas é roubada no Centro de Aquidauana e vítima é amarrada

Autor chegou pedindo vestido para a namorada e fugiu levando R$ 300

Renan Nucci

Publicado em 06/04/2018 às 17:58

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Loja de roupas localizada na Rua Estevão Alves Correa, no Centro de Aquidauana, foi roubada por um homem na tarde desta sexta-feira. O autor chegou perguntando o preço de vestidos, rendeu a atendente com uma faca, tomou R$ 300 e fugiu. A vítima teve as pernas amarradas.

Conforme apurado, a vítima havia acabado de abrir o estabelecimento depois do almoço, por volta das 13h30, quando o indivíduo, moreno e com 1,70 metro de altura, entrou no local. Ele pediu para ver alguns vestidos para a namorada, mas não prestava atenção nos modelos e nem no preço.

Por este motivo, a atendente, que estava sozinha no local, começou a desconfiar. Mesmo assim ela prosseguiu o atendimento. O desconhecido então pediu para embrulhar para presente e, quando a vítima se aproximou do caixa, ele sacou uma faca e outro objeto parecido com arma e a rendeu.

A mulher foi obrigada a abrir o caixa e a entregar aproximadamente R$ 300. Antes de fugir, ele a amarrou pelas pernas e só depois foi embora. O caso foi denunciado à Polícia Civil. Investigadores estiveram no local e buscam informações que possam levar à identificação do autor.

Colaborou Luiz Guido Jr.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo