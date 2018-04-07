Polícia apreende carga ilegal de madeiras em carreta bitrem

Apreensão
O caminhão ia de Coxim para o estado de Goiás sem documentação exigida
Durante fiscalização na rodovia MS 135, no entroncamento com a rodovia BR 359, em Costa Rica, a Polícia Militar Ambiental abordou ontem (6) pela manhã, um caminhão com carreta bitrem e aprenderam carga irregular de madeira.
O veículo, que fazia o percurso entre Coxim e a cidade de Montividiu (GO) transportava 21 m³ de madeira em formato de postes e estacas para cerca. No Documento de Origem Florestal (GF) não constava o itinerário de deslocamento, o que torna sem valor o documento. Essa exigência no documento ambiental de transporte é obrigatória e sua falta constitui-se em crime e infração administrativa. A identificação do itinerário serve para evitar que se retirem madeiras ilegais de outros locais com o documento.
O caminhão e a madeira pertencente a uma empresa de Montividiu (GO) foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, juntamente com o motorista de 33 anos. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção. A empresa infratora também foi autuada administrativamente e multada em R$ 6.300.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS