Polícia apreende carga ilegal de madeiras em carreta bitrem

Durante fiscalização na rodovia MS 135, no entroncamento com a rodovia BR 359, em Costa Rica, a Polícia Militar Ambiental abordou ontem (6) pela manhã, um caminhão com carreta bitrem e aprenderam carga irregular de madeira.

O veículo, que fazia o percurso entre Coxim e a cidade de Montividiu (GO) transportava 21 m³ de madeira em formato de postes e estacas para cerca. No Documento de Origem Florestal (GF) não constava o itinerário de deslocamento, o que torna sem valor o documento. Essa exigência no documento ambiental de transporte é obrigatória e sua falta constitui-se em crime e infração administrativa. A identificação do itinerário serve para evitar que se retirem madeiras ilegais de outros locais com o documento.

O caminhão e a madeira pertencente a uma empresa de Montividiu (GO) foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, juntamente com o motorista de 33 anos. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção. A empresa infratora também foi autuada administrativamente e multada em R$ 6.300.