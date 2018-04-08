Motorista morre em acidente com caminhão carregado de mandioca

José Teixeira Lima, de 55 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido por volta das 17h30 de ontem, no município de Iguatemi. O motorista conduzia caminhãocarregado de mandioca que saiu da pista e caiu em uma valeta na rodovia MS-295. Ele ficou preso entre as ferragens da cabine, foi coberto pela carga e não resistiu.

Segundo da Polícia Militar Rodoviária Estadual, José seguia em veículo Mercedes no sentido de quem vai de Tacuru a Iguatemi, quando por razões ainda desconhecidas perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu na valeta com aproximadamente quatro metros de profundidade, batendo em um barranco de terra.

Com o impacto, a carga de mandioca foi arremessada para cima da cabine, atingindo o condutor e o deixando preso nas ferragens. Depois que a Polícia Civil fez os levantamentos sobre as circunstâncias do acidente, a equipe funerária, com apoio de uma empresa de guincho, removeu o corpo e o encaminhou para Mundo Novo, para perícia.

O caminhão ficou sob responsabilidade do proprietário e, por conta do peso, aguarda chegada de outro guincho para que seja removido do local. A expectativa é de que isso deva ocorrer somente amanhã. O caso é investigado pela Polícia Civil como acidente de trânsito com morte provocada pela própria vítima.