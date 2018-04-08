Mulher embriagada é denunciada à polícia por agredir filhos pequenos

Mulher de 21 anos foi denunciada ontem depois de agredir os filhos pequenos de três, cinco e sete anos, na região do Conjunto Cristo Rei, em Anastácio. A autora estaria embriagada e teria avançado contra uma testemunha que tentou proteger as crianças. Ela acabou encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunha flagrou quando a mulher chegou em casa embriagada, gritou com os filhos e passou a agredi-los. Tal testemunha tentou intervir, mas também foi agredida. A mulher dizia que iria matar os vizinhos e em seguida se mataria. A Polícia Militar foi acionada e a levou para a delegacia.