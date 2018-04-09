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Ponta Porã

Ex-prefeito foragido da justiça é preso pela PF na fronteira

Raniere cursava medicina na cidade de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia em que residia

Renan Nucci

Publicado em 09/04/2018 às 14:22

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Policiais Federais prenderam foragido da Justiça Estadual de Pernambuco na cidade de Ponta Porã, na noite de ontem. Havia 13 mandados de prisão expedidos pela Justiça em desfavor de Raniere Aquino de Freitas, ex-prefeito do município de Senharó, cidade localizada no Agreste do Estado de Pernambuco, distante 210 quilômetros da capital Recife.

Acusado em dezenas de ações penais pelos delitos de falsificação de documento público, apropriação indébita previdenciária, falsidade ideológica, falsificação de documento particular, corrupção passiva, fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, corrupção ativa, falsificação de papéis públicos, dispensa irregular de licitação e homicídio, Raniere já acumula condenações que ultrapassam 75 anos de prisão.

Raniere cursava medicina na cidade de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia em que residia. No momento da abordagem policial, ele apresentou documento de identificação em nome de outra pessoa, mas contendo sua fotografia, por isso também foi lavrado auto de prisão em flagrante por uso de documento falso. O preso será encaminhado ao sistema penitenciário estadual e ficará à disposição da justiça Pernambucana.

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