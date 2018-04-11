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PF apreende uma tonelada de maconha na fronteira com o Paraguai

A ação contou com apoio da Polícia Militar do Estado do MS

Renan Nucci

Publicado em 11/04/2018 às 15:59

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A Polícia Federal apreendeu ontem (10) em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguaia, mais de uma tonelada de maconha. A ação contou com apoio da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul e foi realizada na Rodovia MS-164. A droga seguiria para o estado de São Paulo.

Os 1.105 quilos de maconha estavam sendo transportados por um menor, de 17 anos, que conduzia o veículo GM/S10, de placas aparentes OOU-1933, produto de crime. No veículo, foi encontrado um aparelho de radiotransmissão.

Também foram presos, durante a ação policial, cinco indivíduos que desempenhavam funções de batedores para a carga de entorpecentes: um homem de 33 anos, que dirigia um VW/Gol, de placas NRH-1875, dentro do qual também foi encontrado um aparelho de radiotransmissão; um cidadão de 34 anos e outro de 40 anos, os quais trafegavam no veículo VW/Gol, de placas EZO-0603, dentro do qual também foi encontrado outro aparelho de radiotransmissão; e um outro indivíduo de 41 anos com uma mulher de 24 anos, que conduziam o veículo VW/Gol, de placas NRL-5936.

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