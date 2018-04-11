PMs de Aquidauana e Anastácio apreendem 14 mil maços de cigarro

As equipes da Polícia Militar de Radiopatrulha de Anastácio e Getam de Aquidauana, realizaram hoje (11) grande operação que resultou na prisão de três pessoas e apreensão de milhares de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O fato se deu por volta das 11 horas na cidade de Anastácio, depois que a equipe de Radiopatrulha avistou um veículo Ford Courier em atitude suspeita, transitando pela Avenida Manoel Murtinho. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir, mas foi detido nas proximidades.

Ali foram encontrados 14 mil maços de cigarros, tanto no compartimento de cargas quanto no interior do veículo. Ao ser questionado sobre a carga, o condutor disse não ser o proprietário, mas sim o responsável em transportar os produtos de Ponta Porã até a cidade de Campo Grande.

No momento da abordagem, a equipe recebeu a informação de que havia outro veículo, modelo Celta, envolvido no esquema de transporte dessa carga, com a missão de fazer o serviço conhecido como “batedor” (responsável por ir a frente do trajeto, informando o transportador sobre eventuais barreiras policiais).

Assim, de posse das características, a Getam do 7º Batalhão PM conseguiu abordar o condutor de tal veículo em fuga, nas proximidades do Posto de Fiscalização da Polícia Militar Ambiental (BR-262), que liga Anastácio a Campo Grande. Outro fato de grande relevância foi a presença de ‘Rádio Comunicadores’, dentro dos dois veículos citados. Os autores, homens de 22, 32 e 41 anos de idade, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Campo Grande.

