PRF cerca de 1,5 tonelada de maconha que seguia para o Rio de Janeiro

Na manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 1,5 tonelada maconha em um veículo roubado.

Na BR-163, em Campo Grande, os policiais deram ordem de parada ao veículo Chevrolet S10 com placas de Santo André/SP. Os ocupantes da caminhonete não obedeceram a ordem e empreenderam fuga, abandonando o automóvel e fugindo para uma mata existente ás margens da rodovia.

No interior do automóvel foi encontrados vários tabletes de maconha que totalizaram aproximadamente 1,5 mil quilos da droga. O entorpecente seria levado para o Estado do Rio de Janeiro.

A equipe constatou que a caminhonete tinha registro de roubo no Estado de São Paulo. Os policiais acionaram o Grupo de Operações com Cães para localizarem os traficantes. Ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) de Campo Grande.