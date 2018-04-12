Homem encontrado morto no rio Aquidauana é identificado por familiares

O homem encontrado morto no rio Aquidauana na noite da última quarta-feira (11) foi identificado nas últimas horas como sendo de Edmar Silva, de 40 anos, que possuía histórico de esquizofrenia e estava desaparecido desde a última segunda-feira (09).

Ele era morador do bairro Cristo Rei, em Anastácio, e, por conta de sua condição mental comprometida, já havia conseguido se aposentar de suas funções. Durante esta semana, a família enviou, em grupos de moradores da região pantaneira, pedidos de ajuda para encontrá-lo ainda com vida.

De acordo com o laudo de Médico-Legista Yukio Kuchida, a causa da morte foi asfixia aguda em meio líquido após afogamento em curso de água do rio.

Caso

Conforme noticiado anteriormente pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o corpo foi encontrado às margens do rio por um pescador que acionou o Corpo de Bombeiros.

Informações dão conta de que o homem era moreno, com barba desenhada tipo cavanhaque, media 1,80 metros de altura e vestia uniforme escolar da rede estadual, na cor azul. O corpo foi resgatado e encaminhado pela perícia da Polícia Civil ao Instituto Médico Legal (IML), que realizou os procedimentos durante as últimas horas.

A família do homem conversou com o jornal e explicou que, por conta das circunstâncias, não haverá velório.

Até o fechamento desta matéria, não haviam novas informações sobre o caso.