Homem encontrado morto no rio Aquidauana é identificado por familiares

Tragédia
Família fez o reconhecimento do corpo de Edmar Silva, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (09)
O homem encontrado morto no rio Aquidauana na noite da última quarta-feira (11) foi identificado nas últimas horas como sendo de Edmar Silva, de 40 anos, que possuía histórico de esquizofrenia e estava desaparecido desde a última segunda-feira (09).
Ele era morador do bairro Cristo Rei, em Anastácio, e, por conta de sua condição mental comprometida, já havia conseguido se aposentar de suas funções. Durante esta semana, a família enviou, em grupos de moradores da região pantaneira, pedidos de ajuda para encontrá-lo ainda com vida.
De acordo com o laudo de Médico-Legista Yukio Kuchida, a causa da morte foi asfixia aguda em meio líquido após afogamento em curso de água do rio.
Caso
Conforme noticiado anteriormente pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o corpo foi encontrado às margens do rio por um pescador que acionou o Corpo de Bombeiros.
Informações dão conta de que o homem era moreno, com barba desenhada tipo cavanhaque, media 1,80 metros de altura e vestia uniforme escolar da rede estadual, na cor azul. O corpo foi resgatado e encaminhado pela perícia da Polícia Civil ao Instituto Médico Legal (IML), que realizou os procedimentos durante as últimas horas.
A família do homem conversou com o jornal e explicou que, por conta das circunstâncias, não haverá velório.
Até o fechamento desta matéria, não haviam novas informações sobre o caso.
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