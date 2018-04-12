Homem receberia R$ 10 mil para transportar 2,5 toneladas de maconha

A Polícia Militar Rodoviária Estadual apreendeu na manhã desta quinta-feira, carreta bitrem com 2,5 toneladas de maconha. A droga estava escondida em fundo falso em meio a carga de aveia. O motorista Juliano Ferreira de Lima, de 35 anos, foi preso em flagrante por tráfico. Ele receberia R$ 10 mil para levar o material até o Rio Grande do Sul.

Segundo a polícia, durante fiscalização na rodovia MS-155, em Amambai, foi dada ordem de parada ao veículo. Durante abordagem, o motorista demonstrou nervosismo, levantando suspeita dos policiais que optaram por averiguar a carga e encontraram a droga. Ele tinha busca o caminhão preparado em Aral Moreira. O caso é investigado.



