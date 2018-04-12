Maconha é apreendida em meio a carga de farelo de aveia em MS

Policial
Apreensão foi na manhã desta quinta-feira (12), na região de fronteira com o Paraguai.
Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu na manhã desta quinta-feira (12) uma carreta carregada com maconha em meio a uma carga de farelo de aveia.A apreensão foi na região de Amambai, proximidades da fronteira com o Paraguai.
A polícia estima que a maconha na carreta pese aproximadamente duas toneladas.
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