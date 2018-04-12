PMA apreende arma e munições e evita caça ilegal em canavial

Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizavam fiscalização em uma região rural no município de Nova Andradina ontem (11) no final da tarde e avistaram em uma estrada margeando um canavial, um homem que praticava caça ilegal. Ao avistar a viatura da PMA, o infrator que estava com uma espingarda adentrou a vegetação e abandonou a arma.

Os Policiais aprenderam a espingarda calibre 20, com duas munições do mesmo calibre e efetuaram diligências em meio ao canavial, porém, devido a vegetação ser muito fechada, o caçador não foi localizado. Mesmo assim, rondas foram executadas pelos carreadores do canavial até o início da noite, mas sem êxito.

A arma foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, que investigará o crime.