Quatro morrem em tiroteio com a PM no entorno do presídio de Três Lagoas

Policial
A quadrilha chegou a ser socorrida pelos PMs a um hospital na região central da cidade, mas não sobreviveu
Quatro bandidos de uma quadrilha foram baleados, no início da tarde desta quinta-feira (12), no momento em que tentavam arremessar drogas e armas para a área interna do presídio de Três Lagoas. O caso ocorreu por volta das 12h.
Segundo a Polícia Militar, denúncias anônimas levaram as equipes a localizarem o quarteto, que estava escondido nos arredores do presídio. Ao verem os integrantes da Força Tática, eles iniciaram o tiroteio e foram baleados no revide.
A quadrilha chegou a ser socorrida pelos PMs a um hospital na região central da cidade, mas não sobreviveu. A polícia não informou até a publicação desta reportagem a quantidade de armas e drogas apreendidas.
Até agora, a Polícia Civil apuira a participação do bando em crimes de assaltos ocorridos em chácaras e sítios nas cercanias da BR-158 que podem ter sido cometidos pelos bandidos, já que as características batem.
Ainda de acordo com os investigadores, nenhum dos homens tinha documentos e por isso não foram identificados até agora. Equipes das forças de segurança fazem buscas na região para localização de prováveis comparsas.
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