Motorista bate em carro, perde controle e derruba poste de iluminação

Policial
O homem não se feriu gravemente, fugiu do local do acidente e apresentava sinais de embriaguez.
Um motorista perdeu o controle da direção, durante a madrugada desta sexta-feira (13), na avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande. Ele trafegava na via, sentido centro-bairro, quando tentou ultrapassagem e colidiu em um carro estacionado. Após o choque, o motorista subiu no canteiro central da avenida, bateu e derrubou um poste da iluminação pública.
Testemunhas informaram que o homem não se feriu gravemente, fugiu do local do acidente e apresentava sinais de embriaguez. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro e está sendo investigado.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS