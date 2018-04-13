Motorista bate em carro, perde controle e derruba poste de iluminação

Um motorista perdeu o controle da direção, durante a madrugada desta sexta-feira (13), na avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande. Ele trafegava na via, sentido centro-bairro, quando tentou ultrapassagem e colidiu em um carro estacionado. Após o choque, o motorista subiu no canteiro central da avenida, bateu e derrubou um poste da iluminação pública.

Testemunhas informaram que o homem não se feriu gravemente, fugiu do local do acidente e apresentava sinais de embriaguez. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro e está sendo investigado.