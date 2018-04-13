Sargento do DOF morre em acidente durante perseguição

Tragédia
A vítima perseguia suspeitos na rodovia MS-158
Ronaldo Orquiola de Souza 47 anos, do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), morreu em acidente de trânsito ocorrido no final da madrugada desta sexta-feira.
A vítima, junto com outros policiais, perseguia suspeitos na rodovia MS-158, região do município de Brasilândia. O condutor perdeu o controle da direção e capotou por volta das 04h50, na altura do quilômetro 92.
A Polícia Civil se desloca ao local com a perícia, para colher mais informações sobre o acidente.
Tragédia em MS
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