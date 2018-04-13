Sargento do DOF morre em acidente durante perseguição

Ronaldo Orquiola de Souza 47 anos, do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), morreu em acidente de trânsito ocorrido no final da madrugada desta sexta-feira.

A vítima, junto com outros policiais, perseguia suspeitos na rodovia MS-158, região do município de Brasilândia. O condutor perdeu o controle da direção e capotou por volta das 04h50, na altura do quilômetro 92.

A Polícia Civil se desloca ao local com a perícia, para colher mais informações sobre o acidente.