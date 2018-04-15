Acidente na MS-156 faz vítima fatal

Homicídio Culposo
Acidente ocorreu no fim da noite do último sábado (14)
Um homem de 35 anos morreu após um acidente ocorrido no fim da notie do último sábado (14) na MS-156, no município de Caarapó.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar deslocou-se em apoio ao Corpo de Bombeiros para o local citado, onde, segundo informações repassadas por rádio, havia ocorrido um atropelamento. Por se tratar de uma via estadual, foi feito o contato com a base da Polícia Rodoviária Estadual de Amambai. O atendente orientou que as partes registrassem um boletim de ocorrência online, informando sobre o acidente de trânsito com vítima.
No local, constatou-se que a equipe do Corpo de Bombeiros já realizava o resgate e encaminharia a vítima ao Hospital São Mateus.
As autoridades policiais tomaram conhecimento de que a vítima teria tentado atravessar a MS-156 quando foi atropelada por um veículo Ford F-1000, de cor branca, que se deslocava na via no sentido Leste/Oeste, por uma mulher identificada como K. R. F.. Ela foi orientada sobre os procedimentos de registro de boletim de ocorrência.
Em ato contínuo, a guarnição da PM se deslocou ao hospital para o qual foi levada a vítima, mas não conseguiu contato, uma vez que a mesma estava debilitada.
Durante esta madrugada, os policiais foram informados pela equipe do hospital que a vítima teria vindo à óbito.
A informação foi repassada para a PRE para que, posteriormente, as medidas cabíveis sejam aplicadas.
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