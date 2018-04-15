Acidente na MS-156 faz vítima fatal

Um homem de 35 anos morreu após um acidente ocorrido no fim da notie do último sábado (14) na MS-156, no município de Caarapó.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar deslocou-se em apoio ao Corpo de Bombeiros para o local citado, onde, segundo informações repassadas por rádio, havia ocorrido um atropelamento. Por se tratar de uma via estadual, foi feito o contato com a base da Polícia Rodoviária Estadual de Amambai. O atendente orientou que as partes registrassem um boletim de ocorrência online, informando sobre o acidente de trânsito com vítima.

No local, constatou-se que a equipe do Corpo de Bombeiros já realizava o resgate e encaminharia a vítima ao Hospital São Mateus.

As autoridades policiais tomaram conhecimento de que a vítima teria tentado atravessar a MS-156 quando foi atropelada por um veículo Ford F-1000, de cor branca, que se deslocava na via no sentido Leste/Oeste, por uma mulher identificada como K. R. F.. Ela foi orientada sobre os procedimentos de registro de boletim de ocorrência.

Em ato contínuo, a guarnição da PM se deslocou ao hospital para o qual foi levada a vítima, mas não conseguiu contato, uma vez que a mesma estava debilitada.

Durante esta madrugada, os policiais foram informados pela equipe do hospital que a vítima teria vindo à óbito.

A informação foi repassada para a PRE para que, posteriormente, as medidas cabíveis sejam aplicadas.