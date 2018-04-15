Após briga de bar, homem é assassinado com facada no pescoço

Após uma briga de bar ocorrida no fim da noite do último sábado (14), um homem de 28 anos foi assassinado com uma facada no pescoço.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer no local do crime. Quando os oficiais chegaram, a ambulância do hospital já havia encaminhado o ferido para receber atendimento médico. Os policiais se deslocaram ao posto de atendimento, onde foi constatado que a vítima sofreu uma perfuração no pescoço, causada por uma faca, não resistiu e morreu.

Uma testemunha foi identificada e relatou que estava na companhia da vítima quando houve um desentedimento entre eles e outros frequentadores do local. Um terceiro teria ido atrás da testemunha e outro, não identificado e principal suspeito do assassinato, correu atrás da vítima e o feriu. Em seguida, os dois fugiram do local.

O caso ocorreu no município de Tacuru e segue sob investigação policial.