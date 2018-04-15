Após briga de bar, homem é assassinado com facada no pescoço

Homicídio
Caso ocorreu no fim da noite do último sábado (14)
Após uma briga de bar ocorrida no fim da noite do último sábado (14), um homem de 28 anos foi assassinado com uma facada no pescoço.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer no local do crime. Quando os oficiais chegaram, a ambulância do hospital já havia encaminhado o ferido para receber atendimento médico. Os policiais se deslocaram ao posto de atendimento, onde foi constatado que a vítima sofreu uma perfuração no pescoço, causada por uma faca, não resistiu e morreu.
Uma testemunha foi identificada e relatou que estava na companhia da vítima quando houve um desentedimento entre eles e outros frequentadores do local. Um terceiro teria ido atrás da testemunha e outro, não identificado e principal suspeito do assassinato, correu atrás da vítima e o feriu. Em seguida, os dois fugiram do local.
O caso ocorreu no município de Tacuru e segue sob investigação policial.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS