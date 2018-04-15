PMA autua pecuarista por derrubada ilegal de árvores para exploração de madeira

Crime Ambiental
O infrator, residente em Jardim, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 3.600,00
Durante fiscalização ambiental nas propriedades rurais do município, a 17 km da cidade, Policiais Militares Ambientais de Jardim autuaram na sexta-feira (13) à tarde, um proprietário rural por crime ambiental de exploração e armazenamento de madeira ilegalmente.
O infrator (69) derrubou em sua propriedade, 12 árvores de grande porte das espécies Canafístula, Cumbaru, Jatobá-mirim e Angico, com uso de motosserras, sem autorização do órgão ambiental. As toras de madeira provenientes das árvores derrubadas estavam sendo transformadas em tábuas e vigas e foram apreendidos.
O infrator, residente em Jardim, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 3.600,00. Ele também responderá por crime ambiental de exploração ilegal de madeira. A pena é de seis meses a um ano de detenção.
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