Carro furtado em Minas Gerais é apreendido com maconha em MS

Policial
O veículo foi abordado na BR-163, em Rio Brilhante, a 150 quilômetros de Campo Grande
Um carro furtado em Minas Gerais foi apreendido com maconha em Mato Grosso do Sul, no fim da tarde de domingo (15). O motorista fugiu e o passageiro, de 20 anos, foi preso.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi abordado na BR-163, em Rio Brilhante, a 150 quilômetros de Campo Grande. Dentro do carro e no porta-malas os policiais encontraram diversos tabletes de maconha.
Durante a abordagem o motorista fugiu e o passageiro foi preso. Ele disse à PRF que não conhecia o condutor do carro e que pegaram o veículo em Ponta Porã, já carregado com o entorpecente.
Segundo a PRF, o rapaz contou ainda que apenas seguia ordens recebidas por celular. Ele é morador em Conquista (MG) e o carro havia sido furtado em Divinópolis (MG), em 27 de fevereiro deste ano.
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