Justiça mantém prisão de detido em flagrante por tentativa de homicídio e outros dois crimes

Na manhã desta segunda-feira (16), foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do homem conduzido ontem à delegacia, acusado dos crimes de furto, roubo e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, conhecido da vítima, teria invadido sua casa, localizada no Jardim Columbia, na Capital, na madrugada de domingo, para desafrontá-lo das acusações de ser o autor do furto de um celular. Após discussão, o acusado teria deixado a residência, mas retornado munido de uma faca e uma tesoura. Ele, então, teria atacado a vítima, um homem de 32 anos, por quatro vezes, sendo que o último golpe perfurou sua mandíbula no lado esquerdo. Antes de deixar o local, o agressor, de apenas 20 anos, ainda teria roubado o seu celular, mediante ameaças com a faca.

Chamado o Corpo de Bombeiros pelo irmão da vítima, que teria visto todo o crime, o homem foi levado à Santa Casa. A Polícia Militar também foi acionada e nas buscas pelo suspeito na casa de seus pais, com quem reside, localizada na quadra anterior à moradia da vítima, teria achado uma televisão furtada, momentos antes, de outro vizinho. O jovem foi encontrado no telhado da casa ao lado e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC.

Na audiência de custódia realizada hoje, a juíza de plantão, Cíntia Xavier Letteriello, manteve a prisão do acusado. Entre outros argumentos, a magistrada salientou que o jovem já responde por outra tentativa de homicídio supostamente praticada há cerca de um mês. Segundo a denúncia apresentada no outro processo, o rapaz, após discussão em um churrasco na casa de uma vizinha, teria agredido, junto de seu pai, outro morador da região com chutes, pau e uma faca.