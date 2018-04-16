Motorista sem habilitação capota carro e três ficam feridos na BR-262

Capotagem deixou três pessoas feridas ontem (14) na BR-262, perto da ponte do rio Paraguai, no Porto Morrinho, a aproximadamente 85 quilômetros da área urbana de Corumbá – a 419 quilômetros de Campo Grande. A princípio o condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

De acordo com o jornal Diário Corumbaense, o veículo era conduzido por um homem de 57 e tinha como passageiros, uma idosa de 83 e outro homem de 52 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro seguia no sentido Campo Grande/Corumbá e, ao passar por um buraco na via, o motorista perdeu o controle e capotou.

Os três envolvidos no acidente foram socorridos pelos bombeiros até à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no bairro Guató, com ferimentos leves. Já o veículo ficou destruído.