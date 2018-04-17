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Gaeco realiza Operação Lucro Fácil em Campo Grande e São Paulo

Alvos foram empresários que promoviam pirâmides financeiras

Renan Nucci

Publicado em 17/04/2018 às 14:10

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta terça-feira (17), a Operação Lucro Fácil.

Foram realizados oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Direitos Difusos e Coletivos de Campo Grande, em ação civil pública proposta pela 43ª Promotoria de Justiça do Consumidor, cujo foco é combater a formação fraudulenta de pirâmide financeira através do fornecimento de suposto serviço de “mineração de bitcoins”.

Bitcoin é a principal moeda digital existente no mercado e nos últimos anos tem se popularizado. Os mandados foram cumpridos, dentre outros locais, nas sedes das empresas Mineworld, Bit Ofertas e Bitpago, em Campo Grande e São Paulo, além das residências dos respectivos sócios.

Mineração de Bitcoin

Minerar é também um mecanismo usado para introduzir moedas no sistema. Mineradores recebem taxas e um subsídio de novas moedas criadas.
 

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