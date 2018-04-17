Policial de MS é flagrado na fronteira com R$ 94 mil escondidos

Policial
As cédulas estavam em um compartimento oculto do câmbio
Um policial militar de Mato Grosso do Sul foi flagrado em Ponta Porã, a 326 quilômetros de Campo Grande, com dinheiro escondido no câmbio do carro dirigido por ele, que prestou depoimento e foi liberado.
Conforme a Polícia Federal (PF), as cédulas, que somaram R$ 94.067, estavam em um compartimento oculto do câmbio. O flagrante foi na BR-463, rodovia que fica na região de fronteira com o Paraguai.
Segundo a PF, o militar disse que foi contratado por um amigo para levar o dinheiro de Pedro Juan Caballero até Dourados. O dinheiro foi apreendido porque não foi comprovada origem licíta.
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