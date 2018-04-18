Acidente entre motocicleta e caminhão faz uma vítima fatal na BR-060

Um acidente entre uma motocicleta e um caminhão fez uma vítima fatal no KM 421 da BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande, no fim da tarde da última terça-feira (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista de 29 anos transitava na rodovia sentido à Capital, quando se envolveu na colisão e não resistiu ao choque, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros, que foi até a via após chamada emergencial. A unidade policial foi informada por populares que estavam no local e presenciaram a tragédia e, em seguida, com a chegada dos militares, foi constatada a veracidade dos fatos.

O motorista do caminhão foi submetido ao teste de alcoolemia e o mesmo apontou resultados negativos.

O local foi isolado e a perícia foi acionada para a investigação das causas do acidente.