Homem é preso pela PRF em Anastácio com carro furtado de locadora

Flagrante
Autor iria entregar veículo ao mercado ilegal na fronteira com a Bolívia
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta quarta-feira na BR-262, em Anastácio, homem de 34 anos que tentava chegar em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, com um veículo Fiat Toro locado, que seria trocado no mercado ilegal.
Conforme relatado, durante abordagem de rotina, os policiais constataram que o Toro estava em nome de uma empresa de locação, alugado para outra que não seria o motorista. Interrogado, o condutor não conseguiu explicar a origem da viagem.
Em seguida, acabou confessando que foi contratado para levar o veículo de São Paulo (SP) até na fronteira, e que receberia R$ 2 mil pelo serviço. Ele já havia recebido R$ 1 mil adiantados e pegaria o restante assim que entregasse o automóvel. Por este motivo, foi preso por receptação.
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