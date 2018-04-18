Motorista colide com anta e sofre acidente na BR-262

Trânsito
Acidente ocorreu nas proximidades do Pesqueiro 110, por volta de 5h desta quarta-feira (18)
Por volta de 5h desta quarta-feira (18), um motorista que transitava na BR-262, com um VW/Gol G3, de cor branca, nas proximidades do Pesqueiro 110, colidiu com uma anta e sofreu um acidente de trânsito.
De acordo com informações repassadas para a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", com o impacto, o animal foi jogado para longe e o carro ficou todo amassado, embora o motorista e os passageiros que estavam no carro não tenham sofrido ferimentos.
Eles seguiam de Sidrolândia para o município de Miranda.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS