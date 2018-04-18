Motorista colide com anta e sofre acidente na BR-262

Por volta de 5h desta quarta-feira (18), um motorista que transitava na BR-262, com um VW/Gol G3, de cor branca, nas proximidades do Pesqueiro 110, colidiu com uma anta e sofreu um acidente de trânsito.

De acordo com informações repassadas para a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", com o impacto, o animal foi jogado para longe e o carro ficou todo amassado, embora o motorista e os passageiros que estavam no carro não tenham sofrido ferimentos.

Eles seguiam de Sidrolândia para o município de Miranda.