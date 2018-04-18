PMA socorre Tamanduá-bandeira ferido à margem de rodovia

Policiais Militares Ambientais de Batayporã foram acionados no final da tarde da última terça-feira (17) por funcionários da Secretaria de Meio Ambiente de Taquarussu para capturar um animal da espécie Tamanduá-bandeira, que teria sido atropelado à margem de uma rodovia vicinal sem asfalto, a 10 km do município.

A PMA chegou ao local e o animal ainda estava vivo, pois havia sido atropelado há pouco tempo, e não ofereceu qualquer resistência à captura, uma vez que estava muito debilitado.

Os oficiais recolheram o Tamanduá-bandeira e o encaminharam para cuidados veterinários. Logo que tenha a saúde estabilizada, ele será entregue ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, em Campo Grande.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da PMA