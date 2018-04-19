Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:40

Buscar

Últimas notícias
X

MPMS

Acusados de matar vítima a pedradas são condenados em mais de 55 anos de prisão

MPMS

MPMS

Publicado em 19/04/2018 às 17:10

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foram condenados, na tarde de quarta-feira (18), pelo crime de homicídio qualificado os réus Aldo da Silva Paim, de 24 anos, e os sobrinhos Thierry Fernando Paim de Castro, de 20 anos e Maikon Willian Paim, de 20 anos, contra a vítima Rosinaldo Sérgio de Campos, na época com 33 anos. O Julgamento foi realizado na 2ª Vara do Tribunal do Júri e presidido pelo Juiz Aluizio Pereira dos Santos.

Durante a sessão do Júri, o Promotor de Justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro Santos requereu a condenação dos réus no homicídio qualificado, com aplicação da pena atenuante da confissão, pois o crime foi desvendado pela polícia e só confessaram após a apresentação do vídeo.

Já o advogado sustentou para todos os denunciados a tese de legítima defesa própria, a exclusão das qualificadoras e a atenuante da confissão, bem como a atenuante para Thierry Fernando Paim de Castro e Maikon Willian Paim.

O Conselho de Sentença, por maioria dos votos declarados, acatou a denúncia do Ministério Público Estadual, representado pelo Promotor de Justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro Santos, e condenou o trio pelo crime de homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Isso porque os acusados agiram pelo motivo torpe, de forma consistente em vingança decorrente de uma tentativa de roubo praticada contra a vítima Rosinaldo Sérgio de Campos e em razão do não pagamento de uma dívida no valor de R$ 600,00 referente à venda de uma arma de fogo.

Além disso, teriam empregado meio cruel, pois agrediram por meio de diversos socos, pontapés e pedradas, principalmente na face, dilacerando a cabeça da vítima, o que provocou um imenso sofrimento físico. Aldo foi condenado a 18 anos e seis meses de prisão, Thierry a 19 anos e Maikon de 18 anos, todos no regime fechado.

Entenda o caso

O crime ocorreu na madrugada do dia 11 de junho de 2017, no bairro Santa Luzia, em Campo Grande. A vítima Rosinaldo, conhecido pelo apelido de Madrugada, era dependente químico e foi apedrejado e espancado até a morte.

Conforme a denúncia, o crime aconteceu porque Rosinaldo comprou de Thierry uma arma de brinquedo por R$ 650,00 e não havia quitado a dívida. Os réus negam que o motivo seja esse e afirmam que a vítima tentou roubar Aldo e o ameaçou de morte.

Aldo disse que, no dia do crime, saía de uma tabacaria, quando encontrou a vítima que lhe pediu um goró (se referindo a bebida alcoólica) e na sequência, armado com uma faca, anunciou assalto.

A vítima, que foi atingida com pelo menos 17 pedradas, foi localizada morta com vários ferimentos no rosto. Toda a agressão foi filmada pela câmera de vigilância de um comércio próximo ao local. Depois do crime, tio e sobrinhos foram para a casa dormir.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo