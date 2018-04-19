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Ponto Cego

Em operação, PF desmonta quadrilha de traficantes que agia em família

Aproximadamente 60 policiais federais cumpriram dez mandados de prisão preventiva

Renan Nucci

Publicado em 19/04/2018 às 14:56

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A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (19) a Operação Ponto Cego, que investiga organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas com ramificações dentro do presídio da cidade de Três Lagoas.

O nome da operação faz alusão à alcunha de um dos principais alvos, conhecido como “Zóio”, que liderava a quadrilha familiar, composta por três irmãos e seus respectivos cônjuges. Aproximadamente 60 policiais federais cumpriram dez mandados de prisão preventiva, 12 mandados de busca e apreensão e um mandado de suspensão de exercício de função pública expedidos pela 2ª Vara Criminal de Três Lagoas. 

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Três Lagoas e Campo Grande. Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, corrupção ativa, corrupção passiva e formação de organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 28 anos de prisão.

Desde o início das investigações, em abril de 2017, foram apreendidos 260 quilos de entorpecentes, além de ter sido evitada a fuga de um detento e a introdução de aparelho celular por Agente Penitenciário na Penitenciária de Segurança Máxima de Três Lagoas.

Os presos serão conduzidos para a Delegacia da PF em Três Lagoas, onde serão ouvidos e mantidos sob custódia. Todos ficarão presos à disposição da Justiça Estadual. No decorrer do dia será divulgada nota completa com fotos e mais detalhes sobre a operação. 
 

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