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Crime organizado

Comando Vermelho plantou membro em fazenda para vigiar posto da PRF na BR 463

O produtor rural Luiz Brunetta foi executado no local na noite de ontem

Renan Nucci

Publicado em 20/04/2018 às 16:02

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Um membro do Comando Vermelho, organização criminosa atuante nos presídios do Rio de Janeiro foi “plantado” na fazenda Santa Edvirgens, em Ponta Porã, para vigiar o posto da Policia Rodoviária Federal (PRF) localizado na BR-463. Nesta mesma propriedade rural, Luiz Brunetta executado na noite de ontem.

Segundo a PRF, no ano passado a corporação prendeu Gerisvaldo de Jesus Santos que estava hospedado, a mando de traficantes de drogas, na fazenda Santa Edvirgens, para fazer a vigilância do posto do Capey.

Ainda conforme a PRF, Gerisvaldo havia apresentado documentos falsos no momento da prisão no ano passado. A PRF afirma que o “olheiro” nasceu em janeiro de 1982 no Sergipe e havia fugido do presídio de Ipueiras no Ceará por causa de um assalto cometido.

Na época da prisão Gerisvaldo, que é morador da comunidade da Rocinha no Rio de Janeiro e trabalhava como mototaxista, disse que havia sido contratado pelo dono da fazenda para “fazer uma cobrança”. Na ocasião, segundo a PRF, agentes foram falar com Luiz Brunetta que confirmou a contratação de Gerisvaldo para fazer a tal cobrança.

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