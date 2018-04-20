Comando Vermelho plantou membro em fazenda para vigiar posto da PRF na BR 463

Crime organizado
O produtor rural Luiz Brunetta foi executado no local na noite de ontem
Um membro do Comando Vermelho, organização criminosa atuante nos presídios do Rio de Janeiro foi “plantado” na fazenda Santa Edvirgens, em Ponta Porã, para vigiar o posto da Policia Rodoviária Federal (PRF) localizado na BR-463. Nesta mesma propriedade rural, Luiz Brunetta executado na noite de ontem.
Segundo a PRF, no ano passado a corporação prendeu Gerisvaldo de Jesus Santos que estava hospedado, a mando de traficantes de drogas, na fazenda Santa Edvirgens, para fazer a vigilância do posto do Capey.
Ainda conforme a PRF, Gerisvaldo havia apresentado documentos falsos no momento da prisão no ano passado. A PRF afirma que o “olheiro” nasceu em janeiro de 1982 no Sergipe e havia fugido do presídio de Ipueiras no Ceará por causa de um assalto cometido.
Na época da prisão Gerisvaldo, que é morador da comunidade da Rocinha no Rio de Janeiro e trabalhava como mototaxista, disse que havia sido contratado pelo dono da fazenda para “fazer uma cobrança”. Na ocasião, segundo a PRF, agentes foram falar com Luiz Brunetta que confirmou a contratação de Gerisvaldo para fazer a tal cobrança.
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