Polícia Militar prende mato-grossense com mala 'recheada' de maconha

Um jovem de 21 anos, morador na cidade de Barra do Garças/MT, foi preso na tarde da última quinta-feira (19) por policiais militares do Canil do 3º BPM, logo após ser flagrado transportando uma mala com 20 tabletes de maconha.

O caso ocorreu durante patrulhamento pela rua Hayel Bom Faker, sendo que no cruzamento com a rua Mozart Calheiros, os policiais vieram a abordar um ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã X Dourados, sendo que em vistoria a passageiros e bagagens, foi encontrado uma mala pertencente ao acusado, contendo em seu interior a quantia de 20 tabletes de maconha, totalizando 15,5 quilos da droga.

Questionado sobre a origem e o destino do entorpecente, o acusado relatou que teria comprado na rodoviária de Ponta Porã pela quantia de R$ 5 mil, de uma pessoa conhecida como “Cabeça” e que levaria até a cidade de Barra do Garça/MT.

O acusado relatou ainda que seria proprietário de uma boca de fumo em Barra do Garça e que venderia a droga em pequenas quantidades.

O caso foi registrado como tráfico de droga na DEPAC, onde o acusado foi autuado em flagrante pelo crime.