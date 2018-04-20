Rapaz é preso em MS com travesseiro recheado de notas falsas

Um rapaz de 19 anos foi preso quinta-feira (19), em Dourados, a 214 quilômetros de Campo Grande, com notas falsas escondidas dentro de um travesseiro.

A Polícia Militar (PM) fiscalizava ônibus na rodoviária do município e em um deles encontrou um travesseiro com peso maior do que o normal. Ele foi aberto e dentro havia cédulas falsas de R$ 20 e R$ 50 que somaram cerca de R$ 43 mil.

A poltrona onde estava o travesseiro não tinha nenhum passageiro. No entanto, um rapaz que sentava próximo demonstrou excesso de nervosismo e confessou que havia comprado o dinheiro falso em um comércio de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha à Ponta Porã.

O acusado foi encaminhado para a delegacia da PF em Dourados, onde responderá pelo crime de moeda falsa.

Esse crime é tipificado no Código Penal como crime contra a fé pública, e a pessoa que importa esse tipo de material pode ter pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa.



