Após fuga, PM apreende caminhonete com 1,2 tonelada de maconha

Policias militares do Pelotão de Caarapó, subordinado ao comando do 3°. BPM, receberam na tarde desse sábado (21), denúncia de que dois veículos estariam deslocando em alta velocidade pela MS-156, entre Amambai e Caarapó, com grande quantidade de droga.

Os policiais de imediato deslocaram até a saída para Amambai, sendo identificado um veículo GM S-10 de cor branca, com placas de Londrina/PR, próximo a uma entrada de fazenda naquela região.

Foi dada a ordem de parada ao veículo, sendo que ao perceber a presença policial, o condutor evadiu-se com o veículo por uma estrada vicinal que dá acesso a algumas fazendas, sendo realizado o acompanhamento tático.

Alguns metros à frente o condutor abandonou o veículo após ter adentrado em uma plantação de milho, sendo ouvido disparos de arma de fogo contra a equipe policial. Os militares realizaram o cerco, mas não obtiveram êxito em localizar o condutor do veículo.

Em vistoria a S-10, foram localizeis na carroceria e nos bancos trazeiros, 1.475 tabletes de maconha, que totalizaram 1.240 quilos da droga. O caso foi registrado como tráfico de drogas na delegacia de Caarapó.