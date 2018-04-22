Homem é morto a facadas durante briga generalizada em bar

Cléverson André de Souza Rissi, de 27 anos, foi morto a facadas durante briga generalizada na madrugada deste domingo. Os fatos ocorreram no município de Antônio João, na fronteira com o Paraguai, e o autor disse que mataria quem o denunciasse.

Segundo boletim de ocorrência, a briga começou por volta das 5 horas, no estabelecimento localizado na Rua Eugênio Penzo, no Centro da cidade. Não há informações sobre o que teria motivado a briga. Os detalhes são de que durante a confusão Eder atacou Cléverson, deixando-o gravemente ferido.

A vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pela região, mas não conseguiu encontrar o suspeito. O caso é investigado pela Polícia Civil.

