Homem é morto com cinco facadas em sobaria após discussão com rival

Policial
Caso aconteceu na madrugada deste domingo, em Campo Grande
Rivando Parnaíba Vieira, de 44 anos, foi morto a facadas na madrugada deste domingo, enquanto comia com a esposa em uma sobaria localizada na Avenida Marinha, na região da Coophavilla II, em Campo Grande. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O autor foi identificado apenas como Mazinho e seria desafeto de Rivando. Ele fugiu em um carro HB20.
Segundo boletim de ocorrência, os fatos ocorreram por volta das 3 horas. A esposa de Rivando disse que comia e bebia com o marido quando o agressor se aproximou. Os dois homens discutiram, momento em que Mazinho foi para o veículo, pegou uma faca e atacou Rivando com cinco golpes na barriga, costas e nos dois braços. Em seguida, fugiu em HB20 branco.
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do Jardim Tijuca e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento da Coophavilla II, de onde seria transferido para a Santa Casa, porém, não resistiu. A esposa de Rivando disse que Mazinho é marido de sua sobrinha. A Polícia Militar fez rondas pelo bairro, mas não encontrou o suspeito. O caso é investigado.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS