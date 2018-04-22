Homem é morto com cinco facadas em sobaria após discussão com rival

Rivando Parnaíba Vieira, de 44 anos, foi morto a facadas na madrugada deste domingo, enquanto comia com a esposa em uma sobaria localizada na Avenida Marinha, na região da Coophavilla II, em Campo Grande. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O autor foi identificado apenas como Mazinho e seria desafeto de Rivando. Ele fugiu em um carro HB20.

Segundo boletim de ocorrência, os fatos ocorreram por volta das 3 horas. A esposa de Rivando disse que comia e bebia com o marido quando o agressor se aproximou. Os dois homens discutiram, momento em que Mazinho foi para o veículo, pegou uma faca e atacou Rivando com cinco golpes na barriga, costas e nos dois braços. Em seguida, fugiu em HB20 branco.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do Jardim Tijuca e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento da Coophavilla II, de onde seria transferido para a Santa Casa, porém, não resistiu. A esposa de Rivando disse que Mazinho é marido de sua sobrinha. A Polícia Militar fez rondas pelo bairro, mas não encontrou o suspeito. O caso é investigado.