Jovem é preso pela PM em Aquidauana com droga e moto roubada

Flagrante
Flagrante aconteceu ontem, no Nova Aquidauana
A Polícia Militar de Aquidauana prendeu na noite de ontem, no Bairro Nova Aquidauana, jovem de 21 anos que portava drogas em uma moto Yamaha Fazer roubado em Campo Grande. A ação fez parte da Operação Tiradentes, deflagrada pelo 7° Batalhão para garantir a ordem durante o feriado.
Segundo boletim de ocorrência, durante fiscalização pela Rua José Pinto, quase esquina com a Rua Fernando Lucarelli, os policiais abordaram o rapaz e verificaram a moto dele. A placa do veículo pertencia, na verdade, a uma Honda Bros.
Diante da suspeita, os militares olharam o chassi e descobriram que a Fazer havia sido roubada no ano passado, na Capital. Com o rapaz havia ainda 0,8 gramas de maconha. Diante dos fatos, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e vai responder por receptação.
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