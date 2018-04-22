Polícia investiga morte de jovem de 24 anos ocorrida na madrugada

Júlio César Thiel Duarte, de 24 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo, em Sidrolândia. A vítima foi encontrada caída na Rua Humberto Campos, região do Bairro São bento. Não há informações sobre autoria e motivação.

Segundo boletim de ocorrência, testemunhas acionaram a polícia alegando terem ouvido o som de pelo menos cinco disparos no local e, depois de verificarem, se depararam com a vítima ferida. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o rapaz não resistiu.

Conforme levantado pela perícia, pelo menos dois dos disparos atingiram Júlio. A vítima não tinha passagens pela polícia e, conforme relatado por amigos, não sofria ameaças de morte.

