Polícia investiga morte de jovem de 24 anos ocorrida na madrugada

Policial
Vítima foi atingida por pelo menos dois disparos
Júlio César Thiel Duarte, de 24 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo, em Sidrolândia. A vítima foi encontrada caída na Rua Humberto Campos, região do Bairro São bento. Não há informações sobre autoria e motivação.
Segundo boletim de ocorrência, testemunhas acionaram a polícia alegando terem ouvido o som de pelo menos cinco disparos no local e, depois de verificarem, se depararam com a vítima ferida. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o rapaz não resistiu.
Conforme levantado pela perícia, pelo menos dois dos disparos atingiram Júlio. A vítima não tinha passagens pela polícia e, conforme relatado por amigos, não sofria ameaças de morte.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS