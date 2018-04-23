Colisão entre moto e Kombi deixa duas pessoas feridas no Bairro Serraria

Aquidauana
Acidente aconteceu no início desta tarde e moto foi apreendida
Duas pessoas que estavam em uma moto Bros tiveram ferimentos leves no início desta tarde, depois de batida com um veículo Kombi na região do Bairro Serraria, em Aquidauana. Uma mulher de 37 anos teve ferimentos leves e reclamava de dores na perna esquerda. Já o adolescente que estava com ela foi socorrido com suspeita de fratura na perna esquerda.
Conforme apurado pela reportagem, a moto seguia pela Rua João Dias, quando no cruzamento com a Rua Egídio Martins, houve a colisão com a Kombi ocupada por um idoso de 70 anos que, supostamente, não respeitou a preferencial. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao pronto-socorro.
No local, o motorista da Kombi alegava que o acidente teria sido causado por conta do adolescente que pilotava a moto. Já a mulher negava tal versão e dizia que, na verdade, era ela quem pilotava. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local e apreendeu Bros que estava com a documentação atrasada.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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