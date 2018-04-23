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PM prende homens com duas pistolas e submetralhadora

Os dois homens, um dia 47 anos e outro de 30, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 23/04/2018 às 10:45

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A Polícia Militar de Rio Brilhante prendeu na noite de domingo (22) dois homens com duas pistolas calibre 380 e uma submetralhadora calibre 9mm.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais receberam denúncia que estaria ocorrendo um sequestro na cidade. Diante das características do veículo que era usado pelos suspeitos, a polícia abordou um Fiat Línea de Maringá- PR nas proximidades no Clube Caiuás na Av Lourival Barbosa.

Os policiais realizaram a abordagem, não encontraram a suposta vítima do sequestro mas, no interior do carro foram localizados três armas de fogo, duas Pistolas Taurus 380, três carregadores municiados e mais munições do mesmo calibre escondidos dentro de uma meia. Totalizando sessenta e três munições.

Os dois homens, um dia 47 anos e outro de 30, que estavam no Línea foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Em diligencias na casa de um dos acusados, os policiais apreenderam em cima de um guarda-roupas uma submetralhadora calibre 9mm com cinco munições calibre 9mm e mais duas municies de fuzil 556 mm além de 10 munições calibre 380.

Os dois homens foram encaminhados juntamente com as armas e munições para a delegacia de polícia civil para as devidas providencias.

A mulher que estaria sequestrada foi localizada e passa bem.

 

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