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BR-163

PRF apreende carga com anabolizantes e suplementos em veículo HB20

Materiais, alguns com venda proibida no Brasil, seguiam para o Mato Grosso

Renan Nucci

Publicado em 23/04/2018 às 15:32

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Durante fiscalização de rotina na BR-163, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande quantidade de anabolizantes e suplementos para ganhos de massa muscular. Os materiais, alguns com venda proibida no Brasil, eram transportados em veículo Hyundai HB20.

O flagrante aconteceu sábado, mas foi divulgado apenas hoje. Na abordagem, devido ao nervosismo exacerbado dos ocupantes, foi realizada vistoria detalhada no veículo, oportunidade em que os agentes encontraram o produto.

Ao todo os policiais apreenderam 60 frascos de suplemento para crescimento muscular; 30 frascos de medicamento para estimular o sono; 20 unidades esteroides  anabolizantes (comprimidos e injetáveis ); 20 unidades de termogênico(utilizado para perda de peso);  02 unidades de polivitamínico;  10 unidades do suplemento para aumento de massa muscular ;  07 unidades de estimulante.  

Dois jovens,  passageiros do veículo,  foram presos.  Eles assumiram a propriedade das mercadorias e disseram que compraram no Paraguai e pretendiam levar até a cidade de Rondonópolis (MT). Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Campo Grande.
 

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