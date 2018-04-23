PRF apreende carga com anabolizantes e suplementos em veículo HB20

Durante fiscalização de rotina na BR-163, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande quantidade de anabolizantes e suplementos para ganhos de massa muscular. Os materiais, alguns com venda proibida no Brasil, eram transportados em veículo Hyundai HB20.

O flagrante aconteceu sábado, mas foi divulgado apenas hoje. Na abordagem, devido ao nervosismo exacerbado dos ocupantes, foi realizada vistoria detalhada no veículo, oportunidade em que os agentes encontraram o produto.

Ao todo os policiais apreenderam 60 frascos de suplemento para crescimento muscular; 30 frascos de medicamento para estimular o sono; 20 unidades esteroides anabolizantes (comprimidos e injetáveis ); 20 unidades de termogênico(utilizado para perda de peso); 02 unidades de polivitamínico; 10 unidades do suplemento para aumento de massa muscular ; 07 unidades de estimulante.

Dois jovens, passageiros do veículo, foram presos. Eles assumiram a propriedade das mercadorias e disseram que compraram no Paraguai e pretendiam levar até a cidade de Rondonópolis (MT). Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Campo Grande.

