Acusado de matar ex-companheira no trabalho vai a júri amanhã

Os jurados da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande julgarão, nesta quarta-feira (25), a partir das 8 horas, o homem que invadiu o trabalho da ex-companheira, matou-a com um tiro à queima-roupa e depois tentou cometer suicídio.

Segundo apurado ao longo do processo, na tarde do dia 23 de março de 2017, após registrar um boletim de ocorrência em desfavor do ex-convivente, a vítima retornou a seu trabalho, localizado na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Capital. Na frente do estabelecimento comercial, ela já teria sido abordada pelo acusado, para quem contou sobre sua ida à delegacia. Ela teria entrado na loja, ao passo que o antigo companheiro saíra do local a mando do dono do comércio.

Pouco depois, porém, enquanto estava sentada à sua mesa, a vítima foi surpreendida pela invasão do acusado já com uma arma em punho. Ele aproximou-se dela rapidamente e disparou, acertando seu pescoço. Logo em seguida, o homem tentou se matar com um tiro no próprio rosto. Vítima e autor, contudo, não morreram, sendo encaminhados para a Santa Casa. Embora ele tenha sobrevivido à tentativa de suicídio, sua ex-esposa faleceu cerca de um mês após o ocorrido.

A vítima, uma mulher de 32 anos de idade, convivera com o réu por 11 anos, com quem teve uma filha. O relacionamento, contudo, acabara dois meses antes do fato e o ex-companheiro não aceitava a separação. Ela chegou a registrar seis boletins de ocorrência contra o antigo parceiro, entre eles três de lesão corporal.

Em sentença de pronúncia proferida em dezembro de 2017, o juiz titular da vara, Aluizio Pereira dos Santos, decidiu pelo julgamento do acusado por júri popular. Ele responderá pelo crime de feminicídio, qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.