Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:44

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Acusado de matar ex-companheira no trabalho vai a júri amanhã

Renan Nucci

Publicado em 24/04/2018 às 17:08

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os jurados da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande julgarão, nesta quarta-feira (25), a partir das 8 horas, o homem que invadiu o trabalho da ex-companheira, matou-a com um tiro à queima-roupa e depois tentou cometer suicídio.

Segundo apurado ao longo do processo, na tarde do dia 23 de março de 2017, após registrar um boletim de ocorrência em desfavor do ex-convivente, a vítima retornou a seu trabalho, localizado na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Capital. Na frente do estabelecimento comercial, ela já teria sido abordada pelo acusado, para quem contou sobre sua ida à delegacia. Ela teria entrado na loja, ao passo que o antigo companheiro saíra do local a mando do dono do comércio.

Pouco depois, porém, enquanto estava sentada à sua mesa, a vítima foi surpreendida pela invasão do acusado já com uma arma em punho. Ele aproximou-se dela rapidamente e disparou, acertando seu pescoço. Logo em seguida, o homem tentou se matar com um tiro no próprio rosto. Vítima e autor, contudo, não morreram, sendo encaminhados para a Santa Casa. Embora ele tenha sobrevivido à tentativa de suicídio, sua ex-esposa faleceu cerca de um mês após o ocorrido.

A vítima, uma mulher de 32 anos de idade, convivera com o réu por 11 anos, com quem teve uma filha. O relacionamento, contudo, acabara dois meses antes do fato e o ex-companheiro não aceitava a separação. Ela chegou a registrar seis boletins de ocorrência contra o antigo parceiro, entre eles três de lesão corporal.

Em sentença de pronúncia proferida em dezembro de 2017, o juiz titular da vara, Aluizio Pereira dos Santos, decidiu pelo julgamento do acusado por júri popular. Ele responderá pelo crime de feminicídio, qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo