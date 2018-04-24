Homem é agredido pelo patrão em Aquidauana

Um homem de 49 anos foi até a delegacia prestar queixa de agressão por parte de seu patrão. Vítima, que trabalha como pedreiro em uma construção na Rua Roberto Scaff, relatou os fatos, que estão sendo apurados.

Ele relatou que na sexta–feira (20), às 21h, estava trabalhando em uma construção na Rua Roberto Scaff em Aquidauana, quando foi abordado e agredido pelo patrão, que avançou nele com socos, chutes, mordidas e ainda houve tentativa de esfaqueamento.

Nesse momento, o funcionário foi ágil e conseguiu pegar a faca que estava nas mãos do patrão. No entanto, a vítima lesionou os olhos. Costelas e cabeça também apresentam hematomas. O patrão mordeu o braço esquerdo da vítima.

Ainda com dor, a vítima se dirigiu até a DP para registrar ocorrência. Foi aberto apurações na qualidade de lesão corporal dolosa.