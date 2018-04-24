Motorista é baleado durante golpe do falso frete

Um motorista de 38 anos foi baleado durante golpe do falso frete, na tarde de segunda-feira (23), em Campo Grande. O caminhão que ele dirigia foi roubado e encontrado horas depois abandonado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima trabalha para uma empresa de transportes de Limeira (SP) que foi contratada para carregar madeiras na região da Vila Nasser, na capital sul-mato-grossense.

O motorista agiu de acordo com o combinado e quando estava com o suspeito no caminhão, suspeitou de roubo. O assaltante então confirmou que era e, com uma arma de fogo, atirou na vítima.

O trabalhador foi atingido de raspão na testa e, mesmo ferido, conseguiu correr e foi baleado nos ombros. Ele conseguiu correr até uma chácara, onde pediu ajuda e ligou para a Polícia Militar (PM).

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e levou o trabalhador para a Santa Casa. Por meio do rastreador, o caminhão foi localizado abandonado na BR-060. Nenhum suspeito foi localizado e o caso foi registrado como roubo seguido de tentativa de morte.

* Com Informações G1