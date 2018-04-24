PRF apreende 450 mil maços de cigarros e recupera carreta roubada

Na tarde de ontem, segunda-feira, 23 de abril, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cigarros contrabandeados do Paraguai no km 286 da BR-163, em Douradina.

Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada a uma carreta conduzida por um homem de 46 anos. No interior dos semirreboques a equipe encontrou vários maços de cigarros de origem estrangeira, que somaram 450 mil maços do ilícito.

Na cabine do caminhão os policiais encontraram a quantia de R$ 5.680,00. A equipe constatou que o CRLV apresentado pelo condutor era falso e que o caminhão trator tinha sinais de adulteração, com placas originais de Toledo (PR) onde tinha registro de roubo/furto registrado no dia 05/04/2018.

O motorista declarou que havia dois veículos seguindo à frente avisando sobre fiscalização policial. Ele afirmou que pegou o veículo carregado com os cigarros em Ponta Porã, levaria para Planaltina (GO) e receberia a quantia de R$ 5 mil. A carga de cigarros, juntamente com o motorista e os veículos, foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados.